В бюджет поступило 3,2 миллиарда НДФЛ и 440 миллионов военного сбора, – ГФС

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

По состоянию на 1 августа 2019 года увеличилось по сравнению с прошлым годом не только количество поданных гражданами деклараций об имущественном состоянии и доходах (+14 тыс.) и задекларированных доходов (+27 млрд грн), а сумма согласованных к уплате налоговых обязательств. Так, по налога на доходы физических лиц дополнительно более 1 млрд грн, прирост военного сбора – почти 200 млн грн.

Наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачен декларантами Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей. Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве это почти 278 млн грн, Киевщина-16 млн грн, Харьковщина и Одесщина – по 14 млн грн.

Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд грн.

В ГФС напомнили, что, если плательщик налогов не уплачивает согласованную сумму налогового обязательства с налога на доходы физических лиц и военного сбора, указанную в представленной декларации по 2018 год (срок уплаты - 31 июля 2019 года), такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа согласно п. 126.1 ст. 126 Налогового кодекса Украины.

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