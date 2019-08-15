400 крупных компаний показали убытки по итогам полугодия, – ГФС

Об этом сообщил Офис крупных налогоплательщиков по итогам января-июня 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По итогам первого полугодия этого года 398 плательщиков Офиса крупных налогоплательщиков (а это 26,6% от общего количества налога на прибыль) находятся в состоянии убыточности", - сказано в сообщении.

Общая сумма задекларированных убытков достигла 705,2 млрд грн, причем 55,2% этой суммы приходится на банковский сектор.

"Причинами убыточности чаще всего является перенесение убытков предыдущих периодов или начисление процентов по разным видам займов", - прокомментировали в Офисе.

По данным ведомства, 73 предприятия отрасли перерабатывающей промышленности задекларировали убытки на 149 млрд грн, 57 субъектов хозяйствования оптовой и розничной торговли - на 47,9 млрд грн, 23 субъекта хозяйствований по производству, распределению электроэнергии, газа и тепла - на 22 млрд грн, 9 телеканалов и предприятий мобильной связи - на 21,7 млрд грн.

Отраслями-лидерами в антирейтинге убыточности по результатам первого полугодия, без учета банковского сектора, являются производство химической продукции (72,4 млрд грн), металлургия (35,5 млрд грн), оптовая торговля (27,4 млрд грн), информация и телекоммуникации (23 млрд грн). Наибольшие убытки в этом сегменте, в частности, приходятся на ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" - 9% от всего объема убытков предприятий (не включая банки), которые обслуживает офис, "Карпатнафтохим" - 5,4%, ООО "Лайфселл" - 4,5%, ЧАО "Ривнеазот" - 4,4%, ПАО "Днепровский меткомбинат" - 4,2%.

Как указало ведомство, по темпам наращивания убытков за три года лидирует ЗАО "Росава" - убытки компании увеличились на 1100%, ООО "Ашан Гипермаркет Украина" - 280%, "Харьковские тепловые сети" - 226%, ООО "Тримоб" - 60%, "Днепровский меткомбинат" - 53%, АО ДТЕК "Захидэнерго" - 46%, ЧАО "Запорожтрансформатор" - 16%.

"В целом систематически из года в год декларируют отрицательное значение объекта налогообложения 212 крупных налогоплательщиков офиса (без учета банковского сектора) с суммой убытка 300 млрд грн", - отмечается в сообщении.

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