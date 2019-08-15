Летевший в Крым российский самолет аварийно приземлился в поле под Москвой

Об этом сообщает российское Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, самолет выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

По данным российского ведомства, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

"Экипаж принял решение произвести посадку перед собой. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП. Приземление было произведено с убранными шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели", – сказано в сообщении.

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Из сообщения Росавиации следует, что часть пассажиров пострадали при посадке, они были доставлены в медучреждение г. Жуковского. Их количество не уточняется. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский".

Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия.

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