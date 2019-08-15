"Нафтогаз" отказался от идеи разделения "Укрнафты" с Коломойским, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор группы Юрий Витренко в интервью "Экономической правде", передает БизнесЦензор.

"Сейчас идея разделения "Укрнафты" между ее акционерами уже неактуальна", – сказал Витренко.

По словам топ-менеджера НАК, украинское правительство не подтвердило готовность способствовать реализации этого предложения.

"Стало очевидно, что разделение не решит всех проблем. Есть еще проблема "Укртатнафты". Это единственный НПЗ в стране, то есть проблема вертикальной интеграции. Плюс есть проблема старых долгов за газ, который "Укрнафта" добыла, поставила в систему "Укртрансгаза" и не получила за него ни копейки", – пояснил Витренко.

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Как сообщалось, в апреел "Нафтогаз" предложил разделить активы "Укрнафты" в три этапа: классификация активов "Укрнафты" на кластеры - "газовый" (добыча газа), "нефтяной" (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и "инфраструктурный" (трубопроводы); проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров; выкуп отдельных кластеров акционерами "Укрнафты" с погашением за счет полученных средств долгов "Укрнафты" перед бюджетом.

Как пояснял исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, для погашения налогового долга компании на сумму около 30 млрд грн, НАК выкупит у "Укрнафты" 2,06 млрд кубометров спорного газа, который был добыт и потреблен в 2006 году, а также 2 млрд куб. м газа будущей добычи.

Втренко отмечал, что "Нафтогаз" выкупит газ "Укрнафты" только в случае получения компенсации из госбюджета за выполнение специальных обязанностей по поставке газа для нужд населения.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", - порядка 42% акций.

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