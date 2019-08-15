"Укрпошта" предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

Об этом генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский сообщил во время встречи с издателями и главными редакторами печатных СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Тарифы будут расти с увеличением зарплаты сотрудников, потому что эти расходы не на кого переложить. И "Укрпошта" не имеет господдержки на доставку прессы и скорее всего не будет иметь", – отметил Смелянский.

В компании отмечают, что в следующем году на увеличение расходов "Укрпошты" и рост себестоимости предоставления этой услуги также повлияет инфляция, повышение стоимости аренды помещений, рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, отопление и другие коммунальные услуги.

Поэтому тариф на доставку печатной продукции планируется повысить в среднем на 12% -15%.

В частности, стоимость доставки общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после изменения тарифа вырастет до 189,96 грн, для областного издания – увеличится с 135 грн до 140,04 грн, районного – с 120 грн до 124,38 грн.

В то же время тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев изменится на 1,85 грн – с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

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При этом для изданий, на которые распространяется действие закона "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов" тарифы должны составлять не более 40% себестоимости изготовления одного экземпляра подписного издания. Таким образом, если редакции не изменят себестоимости издания, принятый приказ не повлияет на стоимость услуг по приему и доставке этих изданий.

В "Укрпоште" оченивают убытки от действия этой нормы в 30 млн грн в 2016 году, 2,9 млн грн – в 2017, 6,3 млн грн – в 2018 и ожидают убытков на 2,6 млн грн в 2019 году.

По данным компании, подписной тираж газет и журналов общегосударственной сферы распространения на второе полугодие 2019 года составляет 4,57 млн штук или 101% к уровню тиражей на 1 января 2019 года. За этот период было подписано более 7,75 млн экземпляров газет и журналов, что составляет 99% к уровню тиражей на 1 января текущего года или 94% тиражей аналогичного периода прошлого года.

"Укрпошта" доставляет печатные издания в 30 тысяч населенных пунктов Украины. В доставке периодических изданий задействованы почти 31 тыс. почтальонов и около 3 тыс. ед. автотранспорта АО "Укрпошта". Стоимость услуг по распространению периодического печатного издания по подписке составляет в среднем 20% от общей стоимости издания.

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