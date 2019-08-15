Фонд гарантирования потерял контроль над 10 банками из-за решений судов

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"В результате эти банки оказались вне правового поля Украины, то есть в, так называемой "серой зоне". В первую очередь, это связано с тем, что законодательством не урегулирована процедура возврата банка на рынок по решению судов. Когда суд признает неправомерным ликвидации банка, то не объясняет, как он должен восстановить свою деятельность на рынке", – цитирует Новикова пресс-служба Фонда.

С другой стороны, по словам чиновника, возникает вопрос, будут защищены права кредиторов по возвращении банка под управление прежних владельцев.

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Новиков добавил, что также является проблемой расходования средств банков на оплату судебных сборов, размер которых может достигать нескольких миллионов. При этом решение в пользу Фонда и банка не гарантирует возврата не только долга, но и средств, потраченных на уплату судебного сбора, в связи с отсутствием имущества у должника.

Замглавы Фонда уточнил, что совместно с банками велось около 70 тыс. судебных дел, было подано 5,6 тыс. заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков почти 435 млрд грн, по 3,5 тыс. из которых возбуждены уголовные дела на сумму около 360 млрд грн. При этом обвинительный приговор вынесен только по 13 делам.

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