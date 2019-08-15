Иностранцы довели вложения в украинские ОВГЗ до 88 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков Украины вырос на 0,14 млрд грн – до 338,83 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 0,02млрд грн, тогда как юрлиц – увеличился на 0,24 млрд грн (на 0,9%) – до 26,371 млрд грн, физлиц – на 0,09 млрд грн (на 1%) до 9,55 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ возрос на 1,42 млрд грн (на 0,2%) – до 799,56 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов во вторник, 13 августа, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 1,96 млрд грн, что на 26% меньше, чем неделей ранее. При этом большая часть средств поступила от продажи двухлетних ОВГЗ, а ставки размещения в очередной раз были снижены.

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