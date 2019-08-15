Нацбанк проиграл апелляцию об исключении из реестра платежной системы 24nonStop

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Апелляционную жалобу НБУ оставить без удовлетворения. Решение Окружного административного суда Киева от 28 марта 2019 года оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, НБУ в марте 2014 года согласовал правила внутригосударственной платежной системы "24nonStop", которая была одной из крупнейших на рынке по числу терминалов. Система позволяла организовать продажу электронных ваучеров, а также осуществлять прямое пополнение мобильной связи, интернет, IP-телефонии, интернет-денег, кабельного телевидения, страхования, коммунальных платежей и других сервисов. Ее деятельность была остановлена с 5 января 2016 года до устранения "Ай Ти Финанс" нарушений законодательства.

Согласно госреестру, конечными собственниками этого ООО "Ай Ти Финанс" с уставным капиталом 60 млн грн являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого (Киевская обл.) Андрей Степаненко.