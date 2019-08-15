Цены на электроэнергию в Украине значительно выше себестоимости производства – Проект международной климатической инициативы

Об этом говорится в Мониторинге рынка электроэнергии, подготовленном проектом Low Carbon Ukraine (LCU), передает БизнесЦензор.

LCU является частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральным министерством по вопросам окружающей среды Германии.

"С нынешним режимом ценовых ограничений и правил рынка, в сочетании с отсутствием регулирования внутригрупповых операций, существует потенциал для использования компаниями своей рыночной власти как на стороне продавца, так и покупателя, с целью закрепления еще большей доли рынка", - говорится в аналитическом отчете.

Авторы Мониторинга приводят расчет граничных затрат украинских угольных теплоэлектростанций. По их данным, пиковые цены в рынке значительно превышают граничные издержки, даже если предполагать высокие текущие цены на уголь.

Как известно, производство более 70% тепловой генерации Украины осуществляет энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Аналитики делают вывод, что такие правила могут стимулировать большее загрязнение окружающей среды.

"Существует риск, что слишком высокие цены приводят к неэффективным решениям. Станция как с высокими, так и с относительно низкими предельными издержками, может выгодно работать по высоким пиковым ценам – поэтому вполне может быть, что менее эффективная установка (а следовательно, и с большим уровнем загрязнения) работает больше часов, чем нужно", - говорится в Мониторинге.

По расчетам аналитиков, граничная себестоимость производства одного мегаватт-часа (МВт*ч) тепловыми электростанциями на угле составляет 900 грн.

Согласно отчету госпредприятия "Оператор рынка", за июль средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед, на котором продается больше всего электроэнергии, среди открытых сегментов рынка, средневзвешенная цена составила 1643 грн за МВт*ч.

Как сообщал БизнесЦензор, не бытовые потребители электроэнергии (юридические лица) пожаловались, что цена электроэнергии после запуска рынка с 1 июля выросла на 20%-30%.