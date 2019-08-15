"Укрзализныця" объявила тендеры для закупки 50 тысяч дизтоплива

Об этом со ссылкой на enkorr сообщает БизнесЦензор.

Компания намерена провести 5 тендеров, которые предполагают закупку по 10 тыс. т ресурса.

Предварительная стоимость ресурса — 24 923,76 грн/т. Для сравнения, среднерыночная цена ДТ 14 августа составляла 24 260 грн/т. Ожидаемая стоимость всех закупок — 1,24 млрд грн.

Формула ценообразования осталась прежней: конечная цена определяется по средней котировке ДТ в Северной Европе или Средиземноморье за 10 дней, предшествовавших отгрузке плюс фиксированная маржа, размер которой будет установлен на аукционе.

Конечный срок подачи заявок на участие в конкурсах — 16 августа 2019 г. Предварительная дата аукционов — 22 октября 2019 г.

За несколько часов до объявления тендеров глава УЗ Евгений Кравцов заявил, что осенью закупка ДТ будет происходить по рамочным договорам. Однако условия тендеров такой возможности не предусматривают.

15 августа коллегия АМКУ должна рассмотреть жалобы компаний "Торум" и "Сокар Украина" на конкурсы по закупке 100 тыс. т ДТ.

3 августа УЗ из-за критически низких запасов топлива провела экстренные тендеры на 60 тыс. т дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тыс. т), "Приват" (20 тыс. т), Glusco (10 тыс. т) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. т). По состоянию на 13 августа, контракты подписаны на 30 тыс. т (по 10 тыс. т с ООО "Торум", "Альянс Энерго Трейд" и "Глуско Украина").

Потребление ДТ "Укрзализныцей" в 2018 г. составило 324 тыс. т (+2% к 2017 г.) В 2018 г. УЗ законтрактовала 327 тыс. т дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн. Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler — около 127 тыс. т, "Трейд Коммодити" — 125 тыс. т, "Сокар Украина" — 65 тыс. т, ОККО — 10 тыс. т.