"Энергоатом" увеличил выработку электроэнергии на 4,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Плановое задание по производству электроэнергии за этот период перевыполнено на 1,1%.

Электростанции госпредприятия отпустили в рынок 45 млрд 953,5 млн кВт-ч электроэнергии против 43 млрд 978,9 млн кВт-ч в январе-июле 2018 года.

Доля "Энергоатома" в общей структуре производства электроэнергии в стране составила 53,5%, что на 2,7 п.п. больше января-июля-2018.

Объем капитальных вложений за семь месяцев составил 5 млрд 710,8 млн грн против 5 млрд 653,7 млн грн в январе-июле -2018. Финансирование капвложений составило 8 млрд 714,1 млн грн против 7,168 млрд грн.

НАЭК перечислила в бюджеты всех уровней 8 млрд 203,2 млн грн, расчеты по страхованию составили 1,469 млрд грн.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС НАЭК составил 69,2%, что на 2,9 п. п. больше, чем в январе-июле 2018-го. При этом коэффициент готовности несения номинальной электрической нагрузки достиг 70,5%, что на 3,5 п. п. больше, чем за аналогичный прошлого года.

В работе АЭС Украины в январе-июле зафиксировано девять нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 13.

По итогам семи месяцев 2019-го общая продолжительность пребывания энергоблоков АЭС в ремонтах составила 907,16 суток против 983,69 суток за аналогичный период 2018-го.

Радиационные параметры работы атомных электростанций за указанный период не превышали нормативных значений, радиационная защита персонала и населения обеспечивалась на достаточном уровне.

Как сообщалось, "Энергоатом" в 2018 году сократил производство электроэнергии на 1,4% (на 1 млрд 158,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 84 млрд 626,3 млн кВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.