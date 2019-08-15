БизнесЦензор

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15.08.19 12:16

"Нафтогаз" оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа по сниженной цене для Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") ежемесячно будет причинять госкомпании убыток от 120 до 350 млн грн.

"Нафтогаз" оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"Выполнение правительственного решения только в августе повлечет убытки для Нафтогаза в размере 120 млн грн в месяц. В зимний период с ростом и рыночных цен, и объемов потребления сумма убытков будет достигать 250-300 млн гривен ежемесячно", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" заявляет, что решение Кабмина о поставках газа Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, по цене 2,895 тыс. грн за тыс. куб. м делает это почти на 40% дешевле текущей цены газа для населения.

"Это постановление является попыткой осуществить скрытое субсидирование частной компании из государственного бюджета. В этом году 90% прибыли Нафтогаза за 2018 год согласно правительственному распоряжению были перечислены в государственный бюджет. Заставляя Нафтогаз поставлять газ частной структуре по искусственно заниженной цене, правительство лишает доходов государственный бюджет 2020 года", - сообщает "Нафтогаз".

Как сообщалось, накануне Кабинет министров по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности решило возложить на НАК "Нафтогаз Украины" публичные специальные обязательства (ПСО) по поставке газа на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") по сниженной цене. 

Как пояснял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Россия заблокировала поставки угля с российских шахт ДТЭК на Луганскую ТЭС и непринятие решения о снижении цен на газ для этого предприятия ставит под угрозу электроснабжение в Луганской области.

Нафтогаз оценил убытки от льготного тарифа на газ для ТЭС Ахметова в 350 миллионов в месяц 01

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