На Прикарпатье более 30 тысячам потребителей зачислено 48 миллионов сэкономленной субсидии за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Согласно требованиям Кабмина, весной эти средства были возвращены госбюджету. Но после изменений в законодательстве, когда 19 июля 2019 г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 26.06.2019 года № 595 "О внесении изменений в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии", "Ивано-Франковскгаз Сбыт" повторно осуществил расчет неиспользованной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг по газоснабжению.

"Сэкономленная сумма субсидий не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они зачислены на лицевые счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ или на оплату существующей задолженности", - объясняет ведущий специалист по расчетам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Сумму сэкономленной субсидии, которая уже зачислена на личный счет, потребители смогут увидеть в счетах за июль. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua уже могут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

Поставляемая компания также напоминает субсидентам, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 грн. и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается. Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители должны своевременно оплачивать счета или заключить договор реструктуризации.