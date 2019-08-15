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15.08.19 12:48

На Прикарпатье 30 тысячам потребителей зачислены 48 миллионов сэкономленной субсидии за газ

В августе ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" получило из госбюджета 48 млн грн, которые уже зачислены на лицевые счета более 30 тыс. клиентов. Это суммы, которые не были использованы потребителями субсидий прошлого отопительного сезона.

На Прикарпатье 30 тысячам потребителей зачислены 48 миллионов сэкономленной субсидии за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Согласно требованиям Кабмина, весной эти средства были возвращены госбюджету. Но после изменений в законодательстве, когда 19 июля 2019 г. вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 26.06.2019 года № 595 "О внесении изменений в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидии", "Ивано-Франковскгаз Сбыт" повторно осуществил расчет неиспользованной субсидии для возмещения расходов на оплату услуг по газоснабжению.

"Сэкономленная сумма субсидий не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они зачислены на лицевые счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ или на оплату существующей задолженности", - объясняет ведущий специалист по расчетам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

Сумму сэкономленной субсидии, которая уже зачислена на личный счет, потребители смогут увидеть в счетах за июль. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua уже могут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

Поставляемая компания также напоминает субсидентам, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 грн. и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается. Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители должны своевременно оплачивать счета или заключить договор реструктуризации.

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