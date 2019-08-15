БизнесЦензор

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15.08.19 10:27

Доходность 30-летних облигаций США снизилась до исторического минимума

Доходность 30-летних гособлигаций США в четверг снизилась до исторического минимума, опустившись ниже отметки 2%, свидетельствуют данные торгов.

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Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 1,972% против 2,027% на предыдущем закрытии торгов.

"Ставки очень низкие по последним стандартам, но все же имеет смысл иметь некоторую долю вложений в US Treasuries, учитывая крайне неопределенный прогноз", — приводит телеканал CNBC мнение аналитиков банка DBS Bank.

В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

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