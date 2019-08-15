Роснефть просит покупателей на тендере перейти на расчеты в евро

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Валютой платежа по умолчанию должен быть евро", - говорится в документе.

"Роснефть" оставляет покупателям право заплатить за нефтепродукты в долларах США или российских рублях, но такое решение должно быть принято "по согласованию сторон", следует из документов.

"Роснефть" оперативно не ответила на запрос о комментарии.

По мнению трейдеров, переход на расчеты в евро отражает попытки "Роснефти" снизить негативное влияние от возможных санкций США на бизнес-процессы компании.

Ранее "Роснефть" использовала доллары США в качестве основной валюты для продажи нефти и нефтепродуктов, в то время как евро и российский рубль были альтернативными вариантами в случае невозможности оплаты в долларах.

"Роснефть" предложила покупателям на тендере от нуля до 180.000 тонн нафты с поставкой из Находки или Восточного порта с сентября по декабрь этого года.

В прошлом году "Роснефть" просила своих западных партнёров внести ряд изменений в контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, в том числе предусмотреть оплату в евро.