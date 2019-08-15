НАБУ задержало на взятке замминистра по вопросам оккупированных территорий

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере $1,1 млн", - говорится в сообщении.

При получении части взятки в размере $480 тыс. они были задержаны "на горячем".

Супруга замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака Юлия сообщила, что его задержали, а в их доме проходит обыск.

Юрий Гримчак - политик, народный депутат Верховной Рады VI созыва от блока "Наша Украина - Народная самооборона". Сейчас - заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц.