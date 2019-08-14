Украинский "Руслан" перевез немецкий спутник и чувствительное оборудование

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Самолет авиакомпании "Авиалинии Антонова" Ан-124-100 перевез спутник и сопутствующее оборудование общей массой 70 тонн.

В дополнение к спутнику в его собственном транспортном контейнере с климат-контролем были также доставлены наземное вспомогательное оборудование для подготовки спутника к запуску и специализированное погрузочное оборудование авиакомпании "Авиалинии Антонова".

"Транспортировка этого типа чувствительного аэрокосмического оборудования предъявляет ряд сложных и специализированных требований, и наши инженеры работали в партнерстве с Kubler Spedition и OHB, чтобы обеспечить беспрепятственную передачу груза с испытательного объекта под Мюнхеном на самолет и к месту старта", - рассказал коммерческий менеджер "Авиалиний Антонова" Мартин Бэннс.

Во время полета датчики регистраторов данных авиакомпании использовались для контроля давления, температуры и влажности в спутниковом контейнере.

Технический специалист "Авиалиний Антонова" по прибытии немедленно загрузил эти данные на промежуточные и конечные пункты назначения, чтобы предоставить данные в реальном времени компаниям Kubler и OHB.

"Как только у нас возникли вопросы, мы сразу получили ответы от "Авиалиний Антонова". Экипаж и старший по погрузочно-разгрузочным работам делали все для помощи нам, и они точно знали, что нужно делать, чтобы выполнить работу, и я с нетерпением жду сотрудничества с авиакомпанией "Авиалинии Антонова" над будущими проектами", - рассказал координатор по развитию бизнеса и всемирной логистике Kubler Spedition Томас Хоффманн.

Спутник, который называется EDRS-C, будет получать данные наблюдений с низкоорбитальных спутников в сети Европейского космического агентства (ESA) и передавать их наземным станциям.

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