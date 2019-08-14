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14.08.19 20:17

Польша потребует повысить плату за транзит российского газа

Власти Польши назвали цену, по которой "Газмпром" осуществляет транспортировку газа через территорию страны по газопроводу "Ямал-Европа", "практически равной нулю", и намерены повысить ее после истечения текущего контракта.

Польша потребует повысить плату за транзит российского газа

Об этом сообщил Bloomberg представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

"Мы постараемся, чтобы он (транзит газа) больше не был бесплатным", - сказал Наимский.

По его словам, пересмотр контракта и как результат повышение цен - "это вопрос бизнеса", поэтому "Газпром" должен платить за транзит российского газ по рыночным ценам.

Сейчас Польша получает $5,4 млн за транзит российского газа. Такую сумму представитель польского правительства назвал "практически равной нулю".

Транзитный контракт по газопроводу "Ямал-Европа" истекает в 2020 году. Варшава уже не раз занимала неясную позицию относительно условий заключения нового контракта по транзиту, а также заявляла о готовности отказаться от контракта на покупку российского газа.

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