БизнесЦензор

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14.08.19 19:36

Больница Академии наук закупила элитные окна по 82 тысячи за штуку. ФОТО

ГНУ "Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины" (ГНУ "ЦИМТ НАНУ") 5 августа по результатам тендера заказало ООО "СК КБР" реконструкцию хирургического корпуса в Киеве за 115 млн грн.

Больница Академии наук закупила элитные окна по 82 тысячи за штуку. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года реконструируют трехэтажный хирургический корпус больницы ГНУ "ЦИМТ НАНУ" на Вознесенском спуске, 22-Б с обустройством мансардного этажа и патологоанатомического отделения, монтажом витражных конструкции и благоустройством.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма в 5,74 млн грн пойдет на 70 мансардных окон "Премиум Integra дерево" в полиуретане с двухкамерным стеклопакетом в окладе с комплектом гидро-, тепло- и звукоизоляции и электрической системой дистанционного управления, установленной на заводе. Они заказаны по 82 тыс. грн за штуку.

Размер окон и другие характеристики неизвестны. Однако в интернет-магазине "Киевдах" окно Velux Integra GGU 007021 Premium (Дания) максимального из имеющихся размера 114х140 (SK08) в топовой комплектации обойдется в 35 244 грн за штуку, что вдвое дешевле.

Таким образом, если бы центр заказал 70 таких окон по этой рыночной цене, то потратил бы вдвое меньше – 2,47 млн грн. А на те же 5,74 млн грн можно было купить не 70 окон.

Еще 5,69 млн грн отведено на какие-то фигурные дорожные бетонные плиты по 560 грн за кв. м.

Бетон В25 обойдется в 3 203 грн за кубометр. Сейчас на сайте группы "Ковальская" розничные цены его разновидностей отличаются в пределах 2 245-2 440 грн за куб. м, что на треть дешевле.

Готовый кладочный тяжелый цементный раствор марки М150 купили по 2 134 грн за кубометро, хотя в мае на другом тендере Центра он стоил почти вдвое дешевле – 1212 грн. за куб. м.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 10 лет.

На заработную плату пойдет 9,05 млн грн или 8% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 3,19 млн грн.

Стоимость сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 116 млн грн.

Больница Академии наук закупила элитные окна по 82 тысячи за штуку 01

Единственным допущенным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Центрбуд" Сергея Мишина, причем никто не снижал цену на аукционе. Оно известно как подрядчик корпорации "Укрбуд", которую контролирует экс-нардеп из группы "Воля народа" Максим Микитась.

Созданная в 2016 году столичная фирма "СК КБР" принадлежит директору Дмитрию Нестеруку из Киева. Он владел ООО "Строительная компания "КБР" вместе с главным инженером "СК КБР" Александром Лапсе, пока эту компанию не переоформили в Северодонецке на директора Вадима Кудрявцева из Торецка.

По данным системы "YouControl", вместе с Нестеруком был прописан Владислав Гаджиев, который владеет ООО "Макспроф Трейд" сам, ООО "Макспроф" с Сергеем Роженко и ООО "МП Сокол" с Олегом Иванько.

С 2018 года полиция вела уголовное производство №12018100040000335 о возможном хищении средств на закупке Управлением культуры, туризма и охраны культурного наследия Днепровской районной в Киеве государственной администрации у компании "СК КБР" капремонта центральной районной библиотеки им. П. Тычины. Работы якобы продолжались, когда акты выполненных работ уже были подписаны, а объемы и стоимость выполненных работ могли быть завышены на 74 тыс. грн. Однако с августа 2018 года новых постановлений по делу не появлялось.

Всего с февраля 2017 года победитель получил государственных подрядов на 313,8 млн грн.

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