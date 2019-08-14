Дефицит внешней торговли за полгода вырос в 1,6 раза, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Так, в первом полугодии экспорт товаров и услуг составил $29,54 млрд, что на 5,9% больше, по сравнению с первым полугодием 2018 года.

В то же время импорт товаров и услуг составил $31,16 млрд, увеличившись на 7,9%.

При этом резко выросло отрицательное сальдо внешней торговли со странами, составив $1,62 млрд, по сравнению с $0,98 млрд годом ранее, преимущественно, за счет роста импорта товаров на $0,99 млрд.

По данным Госстата, экспорт товаров в первом полугодии 2019 года вырос на 5,2% – до $24,47 млрд. В то же время импорт товаров увеличился на 8,5%, составив $28,21 млрд. Таким образом отрицательное сальдо торговли товарами в первом квартале выросло на 36,3% и составило $3,74 млрд, по сравнению с $2,74 млрд за аналогичный период прошлого года.

Экспорт услуг в первом квартале вырос на 7,6% и составил $5,9 млрд, импорт увеличился на 2,5% и достиг $2,96 млрд. Положительное сальдо внешней торговли услугами составило $2,94 млрд, что на 13,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в первом квартале 2019 года составило $390,5 млн, по сравнению с дефицитом в $222,6 млн за аналогичный период прошлого года.

Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году увеличилось до $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

Так, экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6% и составил $57,12 млрд, тогда как импорт увеличился на 14,3% – до $62,94 млрд.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6 млн).

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