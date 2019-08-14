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14.08.19 18:14

Рост ВВП во втором квартале ускорился до 4,6%, – Госстат

По оперативным данным, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,6%.

Как сообщалось, по предварительным данным Госстата, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%, тогда как сначала по оперативным данным он оценивался в 2,2%.

В июле Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.

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