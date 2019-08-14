Спад автопроизводства в июле замедлился до 13%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на статистические данные ассоциации "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Таким образом, темп падения автопроизводства несколько замедлился в сравнении с аналогичным периодом 2018 года – по итогам января-июня он составлял 23,5%.

Наибольшую отрицательную динамику (минус 60%) продолжает демонстрировать производство новых коммерческих автомобилей (без учета продукции "АвтоКрАЗа", не предоставляющего статистических данных) – за семь месяцев выпущено 46 авто, или в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. Из них 39 машин произвел "Черкасский автобус" (против 29 единиц), еще семь – Запорожский автозавод (против 85).

Производство автобусов перешло к небольшой отрицательной динамике (на 2,4%, или 11 единиц, – до 450), тогда как еще по полугодию удерживался небольшой плюс. Лидером остается "Черкасский автобус", сокративший производство на 12% – до 220 автобусов.

Немного (на 5 штук) нарастил выпуск этой автотехники Черниговский автозавод, до 99 единиц, ЗАЗ выпустил 40 единиц против 24 годом ранее, корпорация "Богдан" – 44 автобуса против 4. В то же время завод "Часовоярские автобусы" снизил их производство на 47%, до 47 единиц.

По данным ассоциации, в июле на отечественных предприятиях собрано 613 автотранспортных средств – в 2,8 раза больше, чем в июле прошлого года и на10% больше, чем в июне текущего.

Такой прирост в первую очередь обусловлен тем, что "Еврокар" увеличил сборку авто до 534 единиц против 150 в июле прошлого года.

Нарастили выпуск в июле также производители коммерческих авто, до 25 единиц (в июле 2018 года – 5), тогда как автобусов выпущено 54 против 66.

Больше всего автобусов выпустил "Черкасский автобус" (30), однако это на 25% меньше, чем в июле 2018 года. На ЧАЗе изготовили 12 автобусов, 3 единицы сделали на ЗАЗе и 9 – на Часовоярском заводе. На "Богдане", согласно статистике, не выпущено ни одного автобуса.

Как сообщалось, в 2018 году украинские автопроизводители выпустили всего 6,616 тыс. автотранспортных средств – на 23% меньше, чем годом ранее, а производственные мощности были загружены менее чем на 1,5%.

При этом сборка легковых автомобилей сократилась на 22% – до 5,660 тыс., коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") – на 73%, до 132 единиц. Небольшая положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов – прирост 2,5%, до 824 единиц.

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