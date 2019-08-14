Глава Совета НБУ спрогнозировал ускорение инфляции через 2-4 месяца

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Замедление потребительской инфляции и переход к снижению цен в середине года становится тенденцией – это наблюдалась с мая по сентябрь прошлого года, в мае-июле 2019 года мы снова это видим. С учетом того, что в конце лета-начале осени в Украине заметно увеличивается предложение овощей и фруктов, а также вследствие эффекта ревальвации гривни логично предположить, что в ближайшие 1-2 месяца будут характеризоваться низкой инфляцией", – отметил Данилишин.

Глава Совета НБУ напомнил, что обычно в Украине инфляция ускоряется, начиная с октября, что связано с постепенным уменьшением предложения сырых овощей и фруктов.

"Серьезное опасение вызывает рост цен в промышленности – за июль они выросли на 3,6%. В основном увеличение зафиксировано по группе "поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха" на 16,4% за июль... На 7,3% увеличились цены по группе "добыча металлических руд". Обычно, рост цен в промышленности транслируется в ускорение потребительской инфляции с лагом в 2-4 месяца", – указал Данилишин.

"Это вызывает опасения и не дает уверенности в том, что будут достигнуты цели по инфляции, зафиксированные в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 год (5% ± 1 п. п.), а также прогноз инфляции Нацбанка (6,3% на конец 2019 года)", – добавил глава Совета НБУ.

Как сообщалось, по данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июле составила 0,6%, рост цен а с начала замедлился до 3%. В годовом измерении (июль-2019 к июлю-2018) зафиксирована инфляция на уровне 9,1%.

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