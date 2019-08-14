Госпотребслужба зафиксировала снижение количества вспышек чумы свиней в 3 раза

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Ситуация по АЧС в Украине все еще остается сложной, но в текущем и прошлом году стабильно фиксировалась положительная динамика по ограничению распространения этого заболевания на нашей территории. Особое значение это приобретает на фоне эпизоотической ситуации по АЧС в странах Восточной Европы, где растет число случаев АЧС как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов", – сказано в сообщении.

По данным ведомства, в результате проведенных мероприятий на начало августа текущего года в Украине оздоровлено 23 неблагополучных по АЧС пунктов, выявленных в текущем году. Карантин продолжает действовать в 14 неблагополучных пунктах по АЧС.

Как отмечают в Госпогранслужбе, также за последние годы вдвое уменьшилось количество уничтоженного поголовья свиней из-за АЧС. Так, в 2015 году из-за АЧС было уничтожено 67,6 тыс. свиней, 2016 году – 51,6 тыс., 2017 году – 35,6 тыс., в 2018 году – 31,9 тыс., за 7 месяцев 2019 года – 4,7 тыс. свиней.

В целом, с 2012 года по 2019 год в Украине из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС) уничтожено 194 тыс. поголовья свиней, в том числе более 175 тыс. голов свиней в специализированных хозяйствах и 19 тыс. – в частном секторе.

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