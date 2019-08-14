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14.08.19 17:36

Украинские авиакомпании с начала года увеличили пассажиропоток на 11%

Украинские авиакомпании за семь месяцев 2019 года перевезли 7 млн 652,5 тыс. пассажиров, что на 10,9% превысило результат за аналогичный период прошлого года.

Украинские авиакомпании с начала года увеличили пассажиропоток на 11%

Об этом сообщили в Госавиаслужбе Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Объем пассажирских перевозок на международных маршрутах увеличился на 11% и составил 6 млн 985 тыс. человек, на внутренних был зафиксирован на уровне 667,5 тыс. человек.

В период с января по июль 2019 года украинские авиакомпании выполнили 58,6 тыс. рейсов, улучшив этот показатель на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 49,3 тыс. рейсов были международными (+3,6%).

Пассажиропоток всех украинских аэропортов за семь месяцев 2019 года увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 13 млн 427,1 тыс. человек. Из них 12 млн 77,7 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+21,2%), 1 млн 349,4 тыс. пассажиров вылетели или прилетели внутренними рейсами.

Пассажиропоток аэропортов Украины за 7 месяцев 2019 года (указаны аэропорты, обнародовавшие свои результаты):

Среди украинских авиакомпаний общие данные о размере пассажироперевозок за 7 месяцев 2019 года опубликовал только SkyUp. Авиакомпания за отчетный период перевезла 849 298 пассажиров.

Двойная разница в цифрах внутреннего пассажиропотока в показателях авиакомпаний и аэропортов объясняется спецификой подсчета. Например, путешественника, вылетевшего из Борисполя в Одессу, авиакомпания учитывает как одного пассажира, в то же время каждый из аэропортов включает его в свою статистику - Борисполь как вылетевшего и Одесса как прилетевшего.

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