Минфин призвал Нацбанк уточнить прогноз курса гривни на 2020 год

Как передает БизнесЦензор, об этом министр финансов Оксана Маркарова написала в сети Facebook.

Глава Минфина напомнила, что Кабмин в мае утвердил макроэкономический прогноз на следующий год, который является базой для подготовки проекта бюджета на 2020 год.

"Однако ввиду результат 7 месяцев 2019 года, Минфин направил запросы в НБУ о том, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы (как известно соответствии с бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет Минэкономразвития этот показатель) и в Минэкономразвития о том, будут ли уточнения в соответствии других показателей, которые являются существенными допущениями для расчетов как доходов так и расходов бюджетов", – сообщила Маркарова.

Министр подчеркнула, что реалистичный проект госбюджета должен базироваться на максимально точном прогнозе.

"И мы точно должны предотвратить ситуацию 2018 года и особенно 2019 года, когда курс (как среднегодовой так и на конец года), который был предоставлен нам в прогнозе был стабильно выше фактического… что как результат влияет на стабильное невыполнение доходов по тем категориям, которые зависят от курса", – указала Маркарова.

"Поэтому ждем оперативное уточнение или подтверждение текущего прогноза", – добавила глава Минфина.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов приступило к финальной фазе разработки проекта государственного бюджета на 2020 год.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Национальному банку целесообразно увеличить покупку валюты на межбанке для сдерживания укрепления курса гривни.

В свою очередь в НБУ заявили, что не намерены препятствовать рыночному тренду на укрепление курса гривни.

В государственный бюджет Украины на 2019 год заложен курс доллара на уровне 29,4 грн/$ на конец года.

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