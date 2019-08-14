Минрегион предложил устанавливать в общественных местах фонтанчики с питьевой водой

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, для этого нужно внести соответствующие изменения в действующие ГСН "Благоустройство территорий".

"Питьевые фонтанчики – очень распространенная практика во многих странах Европы. В жару она действительно спасает – как и местных жителей, так и многочисленных туристов. Думаю, у нас в Украине при условии, что вода будет очищена и качественная, это также было бы очень актуально делать в парках, на площадях и других общественных местах с большим скоплением людей. Поэтому мы планируем изучить подробнее существующий опыт для возможного внесения изменений в государственные строительные нормы", – сказал Парцхаладзе.

Чиновник напомнил, что Минрегион также рассматривает предложение проектировать питьевые фонтанчики в зданиях судов для обеспечения свободного доступа всех категорий посетителей и работников к питьевой воде. Такие фонтанчики предлагается размещать и в публичном пространстве суда, и в конвойных помещениях.

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