Транзит сжиженного газа через Украину в июле сократился на 41%

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 33%, до 41,3 тыс. тонн, через украинские порты - на 61% до 9,99 тыс. тонн.

После прекращения с мая 2019 года транзита казахского СУГ, 95% всего транзитного ресурса поступает из России.

Транзит российского СУГ сократился на 17,5% (на 10,3 тыс. тонн), до 48,6 тыс. тонн. Из этого объема 36,8 тыс. тонн было протранспортировано по железной дороге в направлении стран Восточной Европы - преимущественно в Польшу (27,8 тыс. тонн) и Венгрию (6 тыс. тонн). Остальные 9,99 тыс. тонн были направлены через портовые перевалки Измаил (8,3 тыс. тонн), Рени (1,7 тыс. тонн).

В 2018 году объем транзита СУГ через территорию Украины сократился на 22,9% (на 334,2 тыс. тонн), до 1124,3 тыс. тонн. В первом полугодии 2019 года - сократился на 40,9% (на 262,4 тыс. тонн), до 378,9 тыс. тонн.

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