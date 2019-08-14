Германия зафиксировала спад ВВП впервые с 2013 года

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Германии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечает ведомство, положительное влияние на экономику мало частное потребление – во втором квартале оно было выше, чем в первом квартале 2019 года. То же касается и государственных расходов.

В то же время основной причиной сокращения ВВП эксперты называют внешнеэкономической деятельности государства, прежде всего снижение экспорта.

В частности, экспорт товаров из Германии в июне 2019 упал сразу на 8% по сравнению с показателями июня прошлого года. Показатели импорта в ФРГ, по сравнению с июнем 2018 года, упали на 4,4%.

По результатам первого полугодия экспорт увеличился лишь на 0,5%.

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По прогнозам немецкого правительства, ВВП вырастет в этом году лишь на 0,5%. Последний раз техническая рецессия в стране наблюдалась в начале 2013 года, а в конце прошлого года ее удалось избежать только благодаря тому, что рост ВВП в квартальном выражении оказался нулевым, отмечают Ведомости.

По данным Eurostat, экономика всей еврозоны во втором квартале выросла на 0,2%.

Напомним, рост ВВП Германии замедлился с 2,2% в 2016 и 2017 годах до 1,5% в 2018 году - минимума за пять лет.

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