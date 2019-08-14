БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
14.08.19 16:03

НБУ отменил подачу банками дублирующих справок об обязательных резервах

Во избежание дублирования статистической отчетности Национальный банк отменил подачу банками справок, которые предусмотрены положением №806 от 11 декабря 2014 года "О порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине".

НБУ отменил подачу банками дублирующих справок об обязательных резервах

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В соответствии с действующими правилами организации статистической отчетности, подаваемой в Национальный банк Украины, утвержденными в конце прошлого года, банки подают отчетность в формате ХМL, содержащую всю необходимую информацию о формировании и хранении обязательных резервов.

Снижение административной нагрузки на банки утверждено постановлением правления Национального банка №105 от 13 августа 2019 года "Об утверждении изменений в положение о порядке формирования и хранения обязательных резервов банками Украины и филиалами иностранных банков в Украине". Постановление вступает в силу 15 августа.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100