Кабмин обязал получателей международной помощи отчитываться о ее использовании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, получатели МТП обязаны ежегодно отчитываться о реализации проектов, а бенефициары и реципиенты получат обновленные формы для отчетности о результатах работы над проектами.

"Четкий учет, прозрачная отчетность и мониторинг международной технической помощи – одна из самых важных наших задач. Речь идет о существенных суммах, направленных на осуществление важных реформ в Украине, к примеру в течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью $6,6 млрд. Поэтому общество и доноры должны иметь возможность в доступной форме увидеть сколько и куда направляется этих средств и оценить эффект от их использования", – пояснил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

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Принятым решением Кабмин также усилил подотчетность реципиентов и бенефициаров по использованию МТП через обязательное обнародование информации о полученной международной технической помощи.

Кроме того, постановлением усовершенствованы процедуры привлечения и государственной регистрации проектов МТП в соответствии с приоритетами, определенными в Программе деятельности Кабинета министров, Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, региональных стратегиях развития, других стратегиях.

Правительственное постановление также упростило процедуры государственной перерегистрации проектов МТП в случае изменения сметной стоимости проекта и изменения перечня исполнителей, в том числе с возможностью представления сокращенного перечня документов для этого, а также упростила процедуры согласования бенефициарами планов закупок.

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