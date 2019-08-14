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14.08.19 15:24

Канадская Fairfax покупает страховую компанию "Универсальная"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение канадской Fairfax Financial Holdings Limited на приобретение (через дочернюю компанию FFHL Group Ltd. или ООО"Эф.Эф.Эйч. Юкрейн") акций ЧАО "Страховая компания "Универсальная", что обеспечит превышение 25% голосов в высшем органе ее управления.

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АМКУ также разрешил Fairfax Financial Holdings Limited приобрести через новосозданную структуру ООО"Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз" акции СК "Универсальная", что обеспечит 50% голосов в высшем органе управления страховщика, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, АМКУ предоставил Европейскому банку реконструкции и развития" разрешение на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО "Эф.-Эф.-Эйч. Юкрейн Холдингз", что обеспечит превышение 25% голосов в управлении обществом.

Регулятор также предоставил разрешение на согласованные действия компаниям Fairfax Financial Holdings Limited и Whiteford Limited (Кипр) в виде обязательств по воздержанию от конкуренции и запрещению переманивания работников сроком на пять лет.

По данным НКЦБФР, по состоянию на второй квартал 2019 года Whiteford Limited является владельцем 42,3358% акций СК "Универсальная".

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Как сообщалось, в феврале 2019 года Fairfax Financial Holdings Limited завершила оформление сделки по приобретению у французской АХА Group ее "дочек" в Украине – ЧАО "Страховая компания "АХА Страхование" и ОДО "Страховая компания "АХА Страхование Жизнь".

В 2016 году Fаirfax приобрела 100% СК "QBE Украина", позже переименовав ее в "Колоннейд Украина".

СК "Универсальная" основана в 1991 году, специализируется на предоставлении услуг в сфере рискового страхования. Предлагает услуги в 42 видах страхования, региональная сеть насчитывает более 300 точек продаж по всей территории Украины.

В январе-июне 2019 года компания собрала 490,31 млн грн валовых страховых премий, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Чистые премии выросли на 12,10% – до 363,58 млн грн, заработанные – на 18,44%, до 334,21 млн грн.

СК "Универсальная" за первое полугодие 2019 выплатила клиентам 127,19 млн грн, что на 11,38% превысило показатель за тот же период 2018 года. Таким образом, уровень выплат снизился на 1,40 п.п. – до 25,94% с 27,34%. А

Активы страховщика по состоянию на 30 июня 2019 года выросли на 44,33% – до 1,31 млрд грн, собственный капитал – на 3,12%, до 276,45 млн грн, обязательства – на 61,59%, до 1,03 млрд грн.

Ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты) уменьшились на 32,73% – до 125,01 млн грн. При этом на счетах СК "Универсальная" в банках по состоянию на 1 июля 2019 года хранились депозиты на сумму 293 млн грн. Уставный капитал компании составляет 192,7 млн грн.

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