"Укрэнерго" перечислило все 1,6 миллиарда на оплату "зеленого тарифа" за июль

Как сообщает пресс-служба компании, с 31 июля по 9 августа на эти цели было перечислено 740 млн грн, а остаток суммы – 876 млн грн – был перечислен 13 августа, передает БизнесЦензор.

"При этом окончательная сумма необходимого платежа для компенсации затрат на расчеты по "зеленому" тарифу будет сформирована после закрытия расчетов за июль", – отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что из-за временного прекращения в судебном порядке действия тарифов компании на второе полугодие, в июле компания выставляла счета по договорам на свои услуги по старому тарифу, действовавшему до 1 июля – 5,74 коп. за кВт-ч.

В то же время в счетах появилась новая графа "Рекомендовано к уплате", в которой счет выставляется по новым тарифам на второе полугодие – 347,43 грн за МВт-ч – за услуги по передаче и 8,90 грн за МВт-ч – за услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления.

"Сейчас участники рынка оплачивают услуги "Укрэнерго" неравномерно и по разным тарифам: по старому или рекомендованным, а многие не платят ничего вообще", – сообщает компания.

При этом "Укрэнерго" указывает, что дополнительные средства, которые сегодня поступают по рекомендованному к уплате тарифу, расходуются на покупку электроэнергии для покрытия технологических потерь в сетях и на выплату гарантированных покупателю для компенсации затрат на покупку электроэнергии с ВИЭ по "зеленому" тарифу. законодательством.

"В то же время из-за нестабильности платежей со стороны участников рынка и их недостаточного объема для покрытия расходов "Укрэнерго" не имеет возможности выполнять свои обязательства в срок и в полном объеме", – подчеркивается в сообщении.

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Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева по иску связанного с Игорем Коломойским АО "Никопольский завод ферросплавов", приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля.

12 июля НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями с 1 августа 2019 года – до 312,14 грн за МВт/ч.

Из-за рещения суда в июле "Укрэнерго" работает по тарифу, установленному без учета запуска новой модели рынка электроэнергии, который не покрывает затраты "Укрэнерго" на выполнение своих функций в новом рынке электроэнергии. В частности отсутствуют средства на покупку услуг генерирующих компаний для балансировки энергосистемы и компенсации расходов ГП "Гарантированный покупатель" на покупку электроэнергии ВИЭ по "зеленому" тарифу".

22 июля АО "Никопольский завод ферросплавов" вновь обратилось с иском относительно решения Нацкомиссии с целью отменить новое постановление. Однако в этот раз Окружной админсуд Киева отказал в обеспечении иска путем приостановки действия новых тарифов.

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