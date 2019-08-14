Гройсман отказался увольнять Кличко по требованию Офиса Зеленского, – пресс-секретарь

Как передает БизнесЦензор, об этом пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – сообщил Рябчук.

Как сообщалось, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко должен сложить свои полномочия перед новоизбранным президентом. Офис президента обратился в Кабинет министров с просьбой внести соответствующее представление.

Богдан также выдвинул ряд обвинений в адрес Кличко, добавив, что президент Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность председателя Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой городской администрации.

Кличко также обвинял Богдана в требовании согласовывать действия столичных властей с Вавришем и Александром Ткаченко – главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

По данным СМИ, команда Зеленского определила Андрея Вавриша куратором Киева, ряд связанных с ним кандидатур были выдвинуты от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам в столице и одержали победу. Вавриш также представлял проект переноса нового Офиса президента в Украинский дом президенту Владимиру Зеленскому.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

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