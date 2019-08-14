Суд отложил передачу "Проминвестбанку" фабрики АВК в Днепре

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

"Проминвестбанку" должны были передать здания и сооружения в Днепре на улице Журналистов, 11 и 7в, где находится кондитерская фабрика АВК.

Хозсуд Донецкой области, удовлетворяя ходатайство АВК, учел, что "ответчик является социально значимым предприятием, на котором работает более 1000 человек", "необходимость сохранения возможности ответчика осуществлять свою производственную деятельность и предотвращения увольнению работников с предприятия ".

При этом суд отметил, что "отсрочка по своей сути является отложением (переносом) исполнение решения на новый срок, определяемый судом, и не является основанием для освобождения от его исполнения".

"Проминвестбанк", который принадлежит российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривен.

Суд обратил взыскание на недвижимость, где расположены производственные цеха фабрики АВК, а также основные средства и транспорт, имущество продадут на публичных торгах, говорится в решении суда.

Конечными бенефициарами "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец.

Как сообщал БизнесЦензор, хозяйственный суд Закарпатской области 30 января 2018 года издал приказ о принудительном взыскании "Сбербанком" залогового имущества кондитерской фабрики "АВК" в Мукачево Закарпатской области.