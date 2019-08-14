БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
14.08.19 12:37

Минэкономразвития расширило список сельхозтехники для компенсаций аграриям из бюджета

Министерство экономического развития расширило перечень украинской сельхозтехники, стоимость которой компенсируется из государственного бюджета.

Минэкономразвития расширило список сельхозтехники для компенсаций аграриям из бюджета

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ключевым критерием получения компенсации из бюджета на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, согласно условиям программы, является степень локализации ее производства на территории Украины до 60%", - говорится в сообщении.

"В начале программы критерии участия в ней смогли выполнить только 40 предприятий-производителей сельхозтехники, в программе было менее 800 наименований техники и оборудования. А сейчас документы поступают из почти 200 предприятий, в 16 раз вырос список техники, которой теперь более 12500 наименований", - сказал министр экономического развития Степан Кубив.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100