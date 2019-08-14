Украинская энергетическая биржа отстранила от торгов "Сокар" и "Центральную газоснабжающую компанию"

Об этом со ссылкой на пресс-службу биржи сообщает БизнесЦензор.

"Биржей применены санкции, предусмотренные п. 13.2.1. Правил, а именно: временное лишение на срок 60 (шестьдесят) календарных дней доступа к биржевым торгам ООО "ТД "Сокар Украина" и ООО "Центральная газоснабжающая компания" и санкции, предусмотренные п. 13.2.4. Правил, а именно: начисление штрафа", - сообщает биржа.

Биржа сообщает, что 13 августа остановила торги газом, поскольку были обнаружено целенаправленное повышение уровня цен, сговор и попытка искусственного влияния на цены с целью манипулирования.

"Два участника торгов, а именно: ООО "ТД "Cокар Eкраина" и ООО "Wентральная газоснабжающая компания" осуществляли согласованные целенаправленные действия по поочередному повышению цены по одному из лотов на продажу ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг", - сообщает биржа.

Из-за этого цена газа могла вырасти 34,8% от стартовой, а остальные лоты продавца не могли быть реализованы. Биржа остановила торги. Результаты торгов по лоту, по которому применялось манипулирования ценой, были отменены.