Компания "УС-ГРУП" просит у Зеленского защиты от рейдерского захвата

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

В обращении компании сообщается, что 18 июля была проведена незаконная смена собственника и руководителя ООО "УС-ГРУП". Изменения в госреестре были произведены зарегистрированным в Ирпене коммунальным предприятием "Реєстрацiя плюс" (регистратор Ульяна Товкайло).

"УС-ГРУП" сообщает, что никаких действий по отчуждению уставного капитала ООО не проводилось и даже таких намерений у руководства компании не было. Легитимный глава компании Евгений Белашев не слагал полномочия, и ни один ее руководитель никаких документов на эту тему не подписывал.

"УС-ГРУП" заявила, что никогда не имела дел с КП "Реєстрацiя плюс", осуществляя подачу документов для госрегистрации по месту своего нахождения – в Мариуполе. Попытки руководства компании связаться с "Реєстрацiя плюс" после рейдерского захвата оказались неудачными, поскольку по месту нахождения в Ирпене регистратора просто нет.

"Мы обращаемся в Офис Президента Украины и Министерство юстиции не только с просьбой восстановить в правах законных собственников ООО "УС-ГРУП", но и с тем, чтобы прекратить деятельность соучастников рейдерских схем из "Реєстрацiя плюс", которые дискредитируют украинскую власть и наносят имиджевый вред государству в глазах инвесторов", – говорится в заявлении компании, размещенном на странице главы компании в "Фейсбуке".

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ "О мерах по противодействию рейдерству", которым обязал Кабмин усилить защиту госреестров и прав собственников.

Предприятие "Укрсплав" основано в 1997 году. Осуществляет полный цикл переработки цветных металлов, является одним из крупнейших украинских экспортеров. Офис ООО "УС-ГРУП" находится в Мариуполе.