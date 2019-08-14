"Прометей" с покупкой активов "Кернел" увеличит земельный банк на 8 тысяч га

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Банк покупаемых земель составляет 8 тыс. га. На приобретенных землях планируем выращивать пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, горох. А от рапса, скорее всего, откажемся - предприятия расположены в рисковой зоне, и расходы на его выращивание достаточно большие, а отдача не такая, как хотелось бы", - сообщила пресс-служба группы "Прометей".

Кроме того, группа купила силосный элеватор мощностью хранения 62 тыс. тонн зерновых в Одесской области и ведет переговоры о покупке еще двух элеваторов. До конца года компания планирует приобрести как минимум один.

"Вряд ли будем покупать земельные активы, поскольку необходимо осваивать приобретенные. Однако у компании есть желание и возможности и дальше расширять земельный банк и инвестировать в аграрное производство. На базе элеваторов компании сейчас создаем агромаркет,: наращиваем продажу минеральных удобрений и планируем в ближайший месяц заняться реализацией СЗР и семян", - уточнили в группе.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины разрешил 9 августа 2019 года супруге собственника группы компаний "Прометей" Рафаэля Горояна Кристине Гороян через ООО "Буцефал" (Николаев) приобрести доли в уставном капитале ООО "Агрофирма "Висла", ООО "Злагода" и сельскохозяйственном ООО Агрофирма "Украина" (все - Николаевской обл.) и ООО "Прометей Николаевская филия" (Одесской обл.), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления обществ.

ГК "Прометей" предоставляет услуги по хранению, доработке и логистике зерновых культур и подсолнечника на базе 23 элеваторов в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Общий объем зернохранилищ составляет 1,2 млн тонн. В планах группы - в ближайшие годы нарастить элеваторные мощности до 2 млн тонн.

"Прометей" также выращивает подсолнечник, пшеницу, рапс и ячмень на 10 тыс. га.

Основателем и собственником группы является Р.Гороян.