Boeing сократил поставки на 38% и остается без заказов на новые самолеты 737 MAX

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

За семь месяцев текущего года Boeing поставил 258 самолетов по сравнению со 417 самолетами годом ранее, этот показатель стал самым низким за этот период с 2007 года.

При этом за июль концерн поставил 19 самолетов, что было минимальным значением за месяц с ноября 2008 года, когда компания поставила четыре самолета, пишет Dow Jones.

Кроме того, июль стал пятым месяцем, за который Boeing не получил ни одного нового заказа на самолеты 737 MAX. Регуляторы в марте временно запретили рейсы этих лайнеров из-за двух авиакатастроф за менее чем шесть месяцев.

В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Boeing рассчитывал, что полеты 737 MAX возобновятся в четвертом квартале текущего года, однако ряд авиакомпаний и регуляторов сообщили, что на устранение проблем с программным обеспечением лайнеров потребуется больше времени.

Тем временем европейский концерн Airbus SE поставил 458 самолетов за семь месяцев 2019 года, что может позволить ему обойти американского конкурента по числу поставок самолетов за весь текущий год.