США запретили пассажирам брать в авиарейсы некоторые ноутбуки Apple

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

"FAA осведомлено об отозванных батареях, которые используются в некоторых ноутбуках Apple MacBook Pro", — приводит агентство сообщение авиационных властей США. В сообщении также сказано, что FAA "предупредило авиакомпании об отзыве".

В июне Apple заявила, что отзывает часть 15-дюймовых MacBook Pro, поскольку их батареи могут перегреваться и приводить к возгоранию. Устройства, подлежащие отзыву, были проданы в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, сообщал производитель.

Apple оперативно не ответила на запрос Reuters о комментариях.