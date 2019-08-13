ГосЧС объявила тендер на закупку пожарного самолета АН за 500 миллионов

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

Согласно условиям тендера, самолет должен иметь срок службы не менее 16 тыс. часов или 8 тыс. полетов, из них 4 тыс. полетов на работах по пожаротушению (20 лет).

Также самолет должен быть оборудован узлами под монтаж санитарного оборудования для перевозки больных (раненых) в количестве 24 человек.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 13 сентября, аукцион состоится 21 октября. Срок поставки - до 8 июня 2020 года.

Как сообщалось, в мае Кабинет министров утвердил предоставление государственных гарантий по кредиту на сумму до 500 млн грн для закупку противопожарного самолета для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Для закупки самолета в 2019 году планируется привлечь кредит под государственные гарантии на сумму до 500 млн грн. Погашение кредита планируется до конца 2023 года.

Напомним, в начале года министр внутренних дел Арсен Авакова анонсировал, что для нужд Нацгвардии и ГосЧС в течение пяти летбудет закуплено 13 самолетов отечественного производства. Общая сумма закупки составит $450 млн (около 12 млрд грн), часть самолетов будет закуплено в лизинг.

После этого СМИ сообщили, для ГосЧС готовятся передать АН-32П 1992 года выпуска, который ранее использовался в Кропивницкой летной академия Национального авиационного университета для обучения экипажей иностранных государств. Этот самолет принадлежит филиалу ГП "Антонов" - заводу "Авиант".

Напомним, в августе 2018 года ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для украинской системы государственной авиационной безопасности и защиты страны в июле 2018 года.

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