Авиакомпания Turkish Airlines снимет ролик для туристов о Киеве

Об этом во время встречи с генеральным директором компании Turkish Airlines в Киеве Динчером Саеджи заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, передает БизнесЦензор.

"Turkish Airlines – единственная компания, которая начала такой проект в Украине – съемку промо-роликов о городах, где она имеет постоянные рейсы. На сегодня поток туристов из Турции вырос вдвое, но мы считаем его недостаточным и хотим его еще увеличить. Ведь, например, только в Стамбуле проживает 15 млн населения, но поток туристов из Турции за полгода составил лишь около 60 тыс. Туризм является одной из приоритетных наших отраслей, а эти ролики помогут нам в продвижении нашего города", – отметила Хонда.

Сначала съемки должны были происходить на Золотых воротах, Андреевском спуске, Бессарабской площади, в Софийском соборе и в Национальной опере, в парке "Феофания", в Национальном музее архитектуры и быта и на других туристических локациях. Однако после встречи с представителями городской власти компания планирует добавить к списку локаций новый пешеходно-велосипедный мост, станцию метро "Арсенальная" и пешеходный мост на Труханов остров.

В рамках встречи Хонда и Саеджи также обсудили дополнительные возможности привлечения туристов в Киев. В частности, по словам Хонды, в туристической отрасли Киев и Стамбул очень похожи, ведь столица Украины, так же как и крупнейший город Турции, позиционирует себя как "город на уик-энд".

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