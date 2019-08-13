Фискальная служба заявила о легализации 60 тысяч сельских предпринимателей

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает БизнесЦензор.

"В рамках операции "Урожай" в течение мая-июля 2019 года дополнительно привлечено к декларированию 60 тыс. граждан, которые получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции и 5 тыс. граждан, которые предоставляют услуги по обработке и сбору урожая", – сказано в сообщении.

"Так, например жителем Харьковской области задекларировано доход в сумме более 1,2 млн грн от продажи собственной сельскохозяйственной продукции и оплачено более 200 тыс. грн налога на доходы физических лиц и 18 тыс. грн военного сбора", – отмечают в ведомстве.

Как пояснили в ГФС, во время операции выявляются лица, которые систематически осуществляют обработку земельных участков (как собственных, так и арендованных) с целью получения прибыли и уклоняются от налогообложения, не имеют официальной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности, используют нелегальную труд наемных работников или выплачивают им зарплату ниже минимального уровня.

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В целом территориальными органами ГФС установлено 2,8 млн пользователей земельных участков площадью более 2 га.

По данным налогового ведомства, гражданами, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки с целью получения дохода, с начала года подано более 273 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован доход в сумме 2 млрд грн, согласовано к уплате налога на доходы физических лиц на сумму 343 млн грн и военного сбора более 29 млн грн.

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