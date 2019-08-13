БизнесЦензор

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13.08.19 18:50

Импорт российского дизтоплива упал на треть после введения пошлин

По итогу первой декады августа 2019 года импорт дизельного топлива в Украину сократился на 33%, до 129 тыс. тонн, по сравнению с первой декадой июля (193 тыс. тонн).

Импорт российского дизтоплива упал на треть после введения пошлин

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы "А-95".

Причиной стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" прекратилс с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины, поставки топлива производства компании "Лукойл" по железной дороге также приостановлены из-за отсутствия согласованного на август графика российским Минэкономразвития.

По итогу первой декады предыдущего месяца на эти поставки пришлось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украину, или 67 тыс. тонн.

После 1 августа в Украину поступает только топливо "Роснефти" по смешанной логистической схеме: по трубопроводу до Гомеля (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской области. Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестная: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тыс. тонн в месяц.

За 1-10 августа по такой схеме в Украину было импортировано 19,7 тыс. тонн дизтоплива. По сравнению с 1-10 июля, эти поставки увеличились на 17% (на 2,9 тыс. тонн).

Отгрузки топлива белорусских НПЗ в Украину по итогу первой декады августа выросли на 13,5% (на 9,8 тыс. тонн) до 82,5 тыс. тонн. Импорт из Литвы вырос на 32% (на 3,1 тыс. тонн) до 12,6 тыс. тонн.

Таможенное оформление морского импорта дизтоплива в первой декаде августа составило 14,4 тыс. тонн против 27 тыс. тонн в первой декаде июля.

Доля белорусских НПЗ в структуре импорта по итогу первой декады августа достигла 64% по сравнению с 38% за аналогичный период июля .

Как отмечает издание, несмотря на 33% снижение объемов импорта по итогу первой декады августа, рынок не испытывает нехватки топлива в связи с большими накопленными запасами. Прогнозный баланс дизтоплива на август 2019 года, по оценкам "А-95", составляет 600 тыс. тонн. При текущем объеме импорта, срабатывание накопленных запасов ожидается к концу августа.

Как сообщалось, в июле 2019 года импорт дизтоплива достиг рекордных объемов и составил 663 тыс. тонн (20,5% к июню). В частности, прирост поставок зафиксирован в третьей декаде июля, после официальной публикации решения Кабинета министров о введении пошлин на трубопроводное ДТ из России.

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