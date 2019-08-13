БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
13.08.19 18:39

Зеленский назначил Богдана главой комиссии по наградам

Президент Владимир Зеленский назначил новый состав Комиссии государственных наград и геральдики.

Зеленский назначил Богдана главой комиссии по наградам

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №595/2019 от 13 августа обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, главой комиссии назначен руководитель Офиса президента Андрей Богдан, его заместителем – руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днипров.

Ответственным секретарем Комиссии по должности назначен руководитель Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Андрей Осидак.

Напомним, в 2015 году президент Петр Порошенко назначил главой Комиссии государственных наград и геральдики главы АП Бориса Ложкина, после его увольнения в 2016 году эту должность занял его наступник Игорь Райнин.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100