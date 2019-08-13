Госгеокадастр не может использовать 763 миллиона средств на охрану земель

Об этом свидетельствуют результаты отчета по результатам проведенной Госаудитслужбой проверки выполнения бюджетных программ Госгеокадастра, передает БизнесЦензор со ссылкой на AgroPolit.com.

"Сумма остатков средств по состоянию на январь 2019 года, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства и из года в год накапливаются на счетах местных бюджетов и почти не используются, составляет около 763 млн грн", - говорится в документе.

Как отмечается в отчете, эти средства должны использоваться на освоение, инвентаризацию охрану земель, проведение ее нормативной оценки, в соответствии с разработанными программами и проектами землеустройства.

При этом Госгеокадастр уполномочен подавать предложения по финансированию таких мероприятий и разработке соответствующих программ. Однако, как указывают аудиторы, рассредоточенность предусмотренных для этих целей средств усложняет их использование для финансирование крупных проектов, следовательно, они просто оседают на счетах местных властей. При этом местные власти зачастую игнорируют предложения региональных подразделений Госгеокадастра по освоению этих средств.

Госаудитслужба указывает, что такая ситуация не способствует эффективному и качественному выполнению возложенных на Госгеокадастр функций и задач, создает предпосылки для нарушения законодательства и неэффективного использования средств государственного бюджета.

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