Кибератака смогла заблокировать работу телерадиокомпании "Черноморка", – СБУ

Как сообщает пресс-центр СБУ, сейчас последствия кибератаки локализованы, а ее негативное влияние на сервер телерадиокомпании заблокировано, передает БизнесЦензор.

При этом сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ установили, что кибератака была направлена ​​на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов.

С этой целью злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

"Сейчас работу ТРК полностью восстановлена, а его команда совместно со специалистами ДКИБ СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства", – отмечается в сообщении.

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По данным украинской телерадиокомпании "Черноморка", кибератака на эфирный сервер вещателя началась еще в субботу, 3 августа. Одновременно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, резервные копии и запасные инструменты. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

Сейчас работа Черноморской телерадиокомпании полностью восстановлена.

Напомним, Черноморская телерадиокомпания работала в Автономной Республике Крым. После оккупации полуострова Россией прекратила свою трансляцию 3 марта 2014 года и переехала в Киев. С 9 ноября 2014 года канал возобновил вещание со спутника "Астра 4а". Сейчас ТРК полностью перешла на собственное вещание.

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