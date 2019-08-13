Минфин сократил размещение гривневых облигаций, вновь снизив ставки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, большая часть средств поступила от продажи двухлетних ОВГЗ.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения. В результате сегодняшних аукционов ОВГЗ ставки доходности по всем инструментам снижены", – указывает Минфин.

В частности, ставки по 6-месячным ОВГЗ составили 16,5% (снижение на 2 базисных пункта), по однолетним ОВГЗ – 16,18% (снижение на 10 базисных пунктов), по двухлетним ОВГЗ – 16,52% (снижение на 23 б.п.).

По данным Минфина, от размещения двухлетних ОВГЗ в госбюджет поступило 1,42 млрд грн, были удовлетворены 19 из 20 поданных заявок. Продажа однолетних облигаций принесла 462,24 млн грн (удовлетворены 16 из 18 заявок). От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило 87,3 млн грн (удовлетворены 14 из 15 заявок, хотя спрос составлял 391,2 млн грн).

Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов ввело ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ, разместив 6 августа гривневые облигации внутреннего займа на сумму 2,67 млрд грн, что в 6,4 раза меньше, чем неделей ранее.

В ходе предыдущего аукциона 30 июля Министерство финансов разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму в 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram